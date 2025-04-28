В Госдуме попросили не сравнивать зарплаты учителей и курьеров

Вот поэтому молодые талантливые учителя и уходят из профессии! И хотели бы они трудиться курьерами( чтобы прокормить себя и семью), но не тут то было! Вся сфера захвачена "незаменимыми"😭

Анфиса Иванова

Не совсем так, а вернее - совсем не так. Тот, кто шел в профессию по душе, по желанию быть ПЕДАГОГОМ детям, тот , получив образование, понимая, что зарплата мала...жить с ней особо обеспеченно не получится...не оставит своей мечты и стремления учить детей... И будет настоящим учителем и педагогом!!! Остальные - ретивые приспособленцы.