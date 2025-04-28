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Царьград

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В Госдуме попросили не сравнивать зарплаты учителей и курьеров

В Госдуме попросили не сравнивать зарплаты учителей и курьеров

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб попросила не сравнивать зарплаты учителей и курьеров.

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Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Вот поэтому молодые талантливые учителя и уходят из профессии! И хотели бы они трудиться курьерами( чтобы прокормить себя и семью), но не тут то было! Вся сфера захвачена &quot;незаменимыми&quot;😭
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16 час.
Анфиса Иванова
Не совсем так, а вернее - совсем не так.  Тот, кто шел в профессию по душе, по желанию быть ПЕДАГОГОМ  детям, тот , получив образование, понимая, что зарплата мала...жить с ней особо обеспеченно не получится...не оставит своей мечты и стремления учить детей...  И будет настоящим учителем и педагогом!!!  Остальные - ретивые приспособленцы.
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6 час.
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