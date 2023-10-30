Глава СК России запросил доклад о проверке по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Сургуте

В СМИ сообщается, что во время костюмированного мероприятия, проходившего в торговом центре города Сургута, группа подростков совершала противоправные действия в отношении несовершеннолетних участников мероприятия.
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