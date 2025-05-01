Dota 2 1 мая 2025 года: игроки не могут зайти в игру, жалобы – что происходит с Дота, причины Ольга БезродняяСегодня, 1 мая 2025 года, пользователи Dota 2 в России жалуются на неполадки при запуске игры, на высокий пинг и бесконечный поиск матча.