Российское посольство в Риме в четверг, 25 апреля, комментируя приравнивание главой итальянского МИДа украинских «азовцев»* к героям антигитлеровского сопротивления, рекомендовало обратить внимание на то, что украинские экстремисты и террористы уже составляют проскрипционных списки (списки лиц, объявленные вне закона, «тетрадь смерти», – прим ред.