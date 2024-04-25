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МИД РФ: Рим приравнял «азовцев»* и бандеровцев* к своим героям сопротивления

МИД РФ: Рим приравнял «азовцев»* и бандеровцев* к своим героям сопротивления

Российское посольство в Риме в четверг, 25 апреля, комментируя приравнивание главой итальянского МИДа украинских «азовцев»* к героям антигитлеровского сопротивления, рекомендовало обратить внимание на то, что украинские экстремисты и террористы уже составляют проскрипционных списки (списки лиц, объявленные вне закона, «тетрадь смерти», – прим ред.

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Комментарии
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Betahon
Джузеппе Гарибальди, наверное, в гробу перевернулся от таких приласканных Родиной &quot;героев сопротивления&quot;!
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