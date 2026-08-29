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«Важно, чтобы у них взрывалось и горело»: Суслов предложил наказать Европу

«Важно, чтобы у них взрывалось и горело»: Суслов предложил наказать Европу

Если Москва хочет чувствовать себя спокойно, то в Европу должен вернуться мистический страх перед русскими, как было при СССР.

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