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Истребители ВВС Японии перехватили российский самолет

Истребители ВВС Японии перехватили российский самолет

Sky News: истребители ВВС Японии перехватили Ил-20 ВКС России над Японским морем Фото: Максим Кузовков / ТАСС Дежурные истребители ВВС Японии были подняты по тревоге из-за обнаружения штатными радиолокационными станциями (РЛС) разведывательного самолета Ил-20 ВКС России над Японским морем.

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