Тренер Игнатьев заявил, что Семаку стало сложно расшевелить игроков "Зенита"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что трудности петербургского "Зенита" по ходу нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) обусловлены тем, что игроки потеряли мотивацию к победам.
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