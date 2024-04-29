Тренер Игнатьев заявил, что Семаку стало сложно расшевелить игроков "Зенита"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что трудности петербургского "Зенита" по ходу нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) обусловлены тем, что игроки потеряли мотивацию к победам.