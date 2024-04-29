Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iliyas Zaripoff
    Не нужны они здесь. Охамели вконец. Если киргизы и узбеки более менее спокойно без скандалов работают. То, эти черты,...МИД Таджикистана:...
  • Iliyas Zaripoff
    Хватайте быстрее ведьму и на костер."Лента.ру": следс...
  • Iliyas Zaripoff
    Заблокируйте посольство США, переселите его из Москвы в Магадан. Или визы всем дипломатам отмените американским. Пуст...США не выдали виз...

Тренер Игнатьев заявил, что Семаку стало сложно расшевелить игроков "Зенита"

Тренер Игнатьев заявил, что Семаку стало сложно расшевелить игроков "Зенита"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что трудности петербургского "Зенита" по ходу нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) обусловлены тем, что игроки потеряли мотивацию к победам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх