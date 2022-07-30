История острова Змеиный, расположенного в Чёрном море, продолжается. Именно украинский гарнизон этого острова "посмертно" наградил за "героическую" оборону в самом начале специальной военной операции (СВО) президент Украины Владимир Зеленский.
История острова Змеиный, расположенного в Чёрном море, продолжается. Именно украинский гарнизон этого острова "посмертно" наградил за "героическую" оборону в самом начале специальной военной операции (СВО) президент Украины Владимир Зеленский.
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