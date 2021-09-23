Южный Федеральный

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Уже давно пора этих все хохлов, блин, неразумных лишать там всяческой халявы,предоставляемой Россией.))) Глядишь и сн...Марунич: обходной...
  • Саша Николаев
    Кто о чём,а вшивые сразу про баню...))В ФРГ лидер «зеле...
  • Константин Гузеев
    Да, ради бога.Поляки резко отре...

Из Афганистана до сих пор не могут выехать 70 граждан Украины

Из Афганистана до сих пор не могут выехать 70 граждан Украины

В общей сложности в Афганистане остаются 70 украинских граждан (с членами семей – около двухсот). Неоднократные обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому результатов не дали – их до сих пор не могут эвакуировать, сообщает AlJazeera.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх