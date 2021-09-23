Из Афганистана до сих пор не могут выехать 70 граждан Украины

В общей сложности в Афганистане остаются 70 украинских граждан (с членами семей – около двухсот). Неоднократные обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому результатов не дали – их до сих пор не могут эвакуировать, сообщает AlJazeera.
В общей сложности в Афганистане остаются 70 украинских граждан (с членами семей – около двухсот). Неоднократные обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому результатов не дали – их до сих пор не могут эвакуировать, сообщает AlJazeera.
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