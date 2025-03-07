Russpass представил идеи для весеннего отдыха в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В туристическом сервисе Russpass появился раздел "Весна в Москве". Здесь можно подобрать экскурсии, посмотреть карту цветения, узнать о сезонных фестивалях и детских программах, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.