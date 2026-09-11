Рифат Сабитов отметил, что российские предприниматели активно развиваются в цифровой среде, несмотря на часто ограниченные ресурсы

Руководитель регионального департамента ВГТРК, зампред Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов рассказал о важности поддержки предпринимателей для всей экономики и выделил роль государства и крупных цифровых компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел дать крупну...
- В Симферополе муж...
- Хотел дать крупну...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым