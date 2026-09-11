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ВЕСТИ КРЫМ

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Рифат Сабитов отметил, что российские предприниматели активно развиваются в цифровой среде, несмотря на часто ограниченные ресурсы

Рифат Сабитов отметил, что российские предприниматели активно развиваются в цифровой среде, несмотря на часто ограниченные ресурсы

Руководитель регионального департамента ВГТРК, зампред Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов рассказал о важности поддержки предпринимателей для всей экономики и выделил роль государства и крупных цифровых компаний.

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