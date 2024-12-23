Фундаментально для банков ничего не изменилось

Всех приветствую! Наконец-то разрешилась главная интрига уходящего года, и разрешилась она крайне неожиданно (для меня точно — хоть я и не исключал произошедшего) — ЦБ оставил ставку без изменений на 21% годовых!Реакция была крайне бурной и оптимистичной.