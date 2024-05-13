«Ретрофизра»: как проходили уроки физкультуры в 1895-1937 годах

Многие из нас помнят свои советские уроки физкультуры — канат, конь, лыжи… вот это вот все. А как в мире следили за физическим развитием подрастающего поколения на стыке веков 19 и 20 веков — смотрите в нашем материале.
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