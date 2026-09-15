Tez Tour сообщил об атаке на сайт и отметил защиту данных

Сайт компании Tez Tour пострадал от хакерской атаки, сообщил Воскан Арзуманов. Утечек данных не зафиксировано, обязательства перед клиентами выполняются.
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