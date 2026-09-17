Романец размазала Гусева:: «Из нас как пропитый алкаш Валера выглядишь ты!»

Звезда «ДОМа-2» Виктория Романец продолжает разоблачать бывшего мужа Антона Гусева, с которым развелась 4,5 года назад.
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