Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР Российские военные освободили село Зоряное, расположенное в двух километрах от города Горняк в ДНР.
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Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР Российские военные освободили село Зоряное, расположенное в двух километрах от города Горняк в ДНР.
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