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ВЕСТИ КРЫМ

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18 сентября стартовали трехдневные выборы депутатов Госдумы

18 сентября стартовали трехдневные выборы депутатов Госдумы

Ваш браузер не поддерживает видео. Напомним, в республике также проходят дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.

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