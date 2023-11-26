ГИБДД призывает челябинцев отказаться от дальних поездок из-за гололедицы

В связи с возможными осадками в виде дождя со снегом и образованием гололедицы на дорогах Челябинской области Госавтоинспекция призывает 26 ноября водителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте.
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