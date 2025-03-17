Симоньян изумилась предсмертными гимнами двух стран

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», что ее всегда изумляли слова в гимне Украины о том, что страна еще не умерла.