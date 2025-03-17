Русская весна
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Русская весна

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Симоньян изумилась предсмертными гимнами двух стран

Симоньян изумилась предсмертными гимнами двух стран

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», что ее всегда изумляли слова в гимне Украины о том, что страна еще не умерла.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Так они... само-кодируются.
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11 час.
ВП
Валерий Павлишин
О чем еще они могут спеть в своем гимне на наречии русского языка, отличающемся 14% польских слов?
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10 час.
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