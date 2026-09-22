Глава МИД Польши запасся рисом и фруктовым вареньем на случай войны

www.globallookpress.com/Christoph Soeder/dpa Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на случай войны подготовил разные запасы продовольствия, о чем пишет 22 сентября издание Fakt.
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