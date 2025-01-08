Для создания бомбы, взорвавшейся у отеля Trump International, использовался искусственный интеллект

Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл заявил, что 37-летний Мэттью Ливелсбергер, обвиняемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Trump International, использовал для создания бомбы и планирования атаки искусственный инттеллект .
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