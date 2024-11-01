Легендой ЦСКА Вернблумом в Москве крутила жена. Была против перехода в Россию, Понтус подчинялся ей даже в мелочах

Не вылезал из-под каблука.Понтус Вернблум покинул ЦСКА шесть лет назад. До того еще шесть лет швед был железобетонным опорником команд Слуцкого и Гончаренко — Алан Дзагоев и Равиль Нетфуллин называли Дзагоева викингом.