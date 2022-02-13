Россиянам назвали распространенную ошибку при головной боли

Доктор Комаровский назвал распространенную ошибку при головной боли, сообщает PRIMPRESS. Врач и телеведущий Евгений Комаровский отметил, что при сильной головной боли бесполезно пить нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток.
Доктор Комаровский назвал распространенную ошибку при головной боли, сообщает PRIMPRESS. Врач и телеведущий Евгений Комаровский отметил, что при сильной головной боли бесполезно пить нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток.
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