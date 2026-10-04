Крымский мост освободили от очередей после ремонта 3 октября

Очереди на Крымском мосту ликвидированы после приостановки движения 3 октября. Информационный центр, следящий за ситуацией, сообщил, что проезд к пунктам досмотра на обеих сторонах моста больше не вызывает затруднений.
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