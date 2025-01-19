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"Отвечайте головой". В Белоруссию поедут мигранты (спойлер: не таджики)

"Отвечайте головой". В Белоруссию поедут мигранты (спойлер: не таджики)

ИГОРЬ  ЛИСИН Выступая на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, наш "слон", руководитель Следственного Комитета Александр Бастрыкин верно отметил: Россия должна при разработке собственной миграционной политики ориентироваться на пример Белоруссии.

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Комментарии
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саша дмитренко
батька  так  уверен  что  пустить  хохлов  в  страну  лучше  чем  таджиков??  майдан  захотел?
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1 час.
Владимир Елкин
Концовка статьи, где Лукашенко обвиняют в выдавливании из Беларуси 2-х миллионов белорусов и в замене их на мигрантов - чистая провокация! Автор, Вы на чью мельницу льёте воду? То, что белорусы едут в Россию, объяснимо: в России зарплаты выше и контроля почти никакого! (Кстати, это как раз то, что делает из России сборник всего дерьма со Средней Азии и за отсутствие жесткой миграционной политики надо бы наших депутатов отдрючить как следует, а ещё лучше - разогнать всех бездельников из Думы!). А Лукашенко этого не допускает! Молодец батька! Только придурки не понимают всей ценности Лукашенко как лидера страны!
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1 час.
саша дмитренко
он  так  и  остался  председателем  колхоза
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1 час.

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