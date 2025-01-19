"Отвечайте головой". В Белоруссию поедут мигранты (спойлер: не таджики)

Владимир Елкин

Концовка статьи, где Лукашенко обвиняют в выдавливании из Беларуси 2-х миллионов белорусов и в замене их на мигрантов - чистая провокация! Автор, Вы на чью мельницу льёте воду? То, что белорусы едут в Россию, объяснимо: в России зарплаты выше и контроля почти никакого! (Кстати, это как раз то, что делает из России сборник всего дерьма со Средней Азии и за отсутствие жесткой миграционной политики надо бы наших депутатов отдрючить как следует, а ещё лучше - разогнать всех бездельников из Думы!). А Лукашенко этого не допускает! Молодец батька! Только придурки не понимают всей ценности Лукашенко как лидера страны!