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На Украине отказались разглашать данные о гражданстве Медведчука

На Украине отказались разглашать данные о гражданстве Медведчука

  Миграционная служба Украины отказалась разглашать данные о гражданстве Медведчука Издание «Украинские новости» обратилось с официальным запросом к украинской Государственной  Миграционная служба Украины отказалась разглашать данные о гражданстве Медведчука Издание «Украинские новости» обратилось с официальным запросом к украинской Государственной миграционной службе (ГМС) предоставить данные о гражданстве оппозиционного политика Виктора Медведчука, на что ведомство ответило отказом.

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