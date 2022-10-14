На Украине отказались разглашать данные о гражданстве Медведчука

Миграционная служба Украины отказалась разглашать данные о гражданстве Медведчука Издание «Украинские новости» обратилось с официальным запросом к украинской Государственной Миграционная служба Украины отказалась разглашать данные о гражданстве Медведчука Издание «Украинские новости» обратилось с официальным запросом к украинской Государственной миграционной службе (ГМС) предоставить данные о гражданстве оппозиционного политика Виктора Медведчука, на что ведомство ответило отказом.