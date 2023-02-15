Холанд повторил рекорд Агуэро по голам за «Ман Сити» в одном сезоне АПЛ – 26. Эрлингу хватило 22 матча

Эрлинг Холанд повторил рекорд «Манчестер Сити» по голам в АПЛ за сезон. В матче против «Арсенала» (3:1) норвежец забил свой 26-й гол в текущем сезоне АПЛ, повторив клубный рекорд по голам за один сезон.