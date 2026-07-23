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Царьград

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Росфинмониторинг добавил "375 Бригаду" и "Балкенройц" в список экстремистов

Росфинмониторинг добавил "375 Бригаду" и "Балкенройц" в список экстремистов

Росфинмониторинг добавил экстремистские группы "375 Бригада" и "Балкенройц" в список террористов. Группы основаны Носенко и Антоновым, участники лишены права на медиа и публичную деятельность, а также ограничены в финансовых услугах.

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