NVIDIA и Siemens внедрят генеративный ИИ в промышленное проектирование и производ...

NVIDIA и Siemens внедрят генеративный ИИ в промышленное проектирование и производствоКомпании NVIDIA и Siemens сообщили о расширении сотрудничества с целью внедрения иммерсивной визуализации и генеративного ИИ в промышленное проектирование и производство.
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