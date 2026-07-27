МВФ не видит необходимости в новой поддержке Аргентины

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила в Аргентине, что страна не нуждается в новой помощи. На встрече с министром экономики и президентом она отметила, что Аргентина на правильном пути и финансовое положение улучшается благодаря усилиям правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии