ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на российских военных в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики, в ходе которого погибли 15 и были ранены 28 военнослужащих.