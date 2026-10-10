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Царьград

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McLaren за 30 млн столкнулся с «Газелью» в Москве 10 октября

McLaren за 30 млн столкнулся с «Газелью» в Москве 10 октября

На западе Москвы 10 октября спорткар McLaren 720S столкнулся с «Газелью» на улице Генерала Дорохова. Удар пришёлся на пассажирскую сторону, но серьёзных травм удалось избежать.

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