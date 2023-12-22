Соловьев рвет и мечет: Вы правда ожидали увидеть от Ивлеевой, Лолиты, Билана, Киркорова что-то кроме садомии когда происходит СВО. Позор

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Правда жизни она везде, вокруг нас. Это сама жизнь. И только на сцене и в кино придуманная режиссером. Если он дурак, или неприличный человек, то и спектакль, или фильм будут ему под стать. И ещё. Актеры служат в театре. Они этим гордятся. Но и солдат служит в армии, которая защищает нашу Родину. Он ей присягал на верность, и его единственная обязанность - защищать её от врагов. То же должен делать и актер, коль скоро он служивый. Различий абсолютно никаких. А они предают свою Родину, народ, разглагольствуя на политические темы и призывая к бунту. Солдат, предавших свою Родину, предают суду военного трибунала. А чем лучше актер? Вот как-то так.