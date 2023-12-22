Немолодая дама в нижнем белье, в компании гермафродита Это звезды российской эстрады. "Звездами" известных и знаменитых людей называют потому, что они ведут за собой.
Соловьев рвет и мечет: Вы правда ожидали увидеть от Ивлеевой, Лолиты, Билана, Киркорова что-то кроме садомии когда происходит СВО. Позор
Комментарии
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С С
Правда жизни она везде, вокруг нас. Это сама жизнь. И только на сцене и в кино придуманная режиссером. Если он дурак, или неприличный человек, то и спектакль, или фильм будут ему под стать. И ещё. Актеры служат в театре. Они этим гордятся. Но и солдат служит в армии, которая защищает нашу Родину. Он ей присягал на верность, и его единственная обязанность - защищать её от врагов. То же должен делать и актер, коль скоро он служивый. Различий абсолютно никаких. А они предают свою Родину, народ, разглагольствуя на политические темы и призывая к бунту. Солдат, предавших свою Родину, предают суду военного трибунала. А чем лучше актер? Вот как-то так.
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6 час.
Елена Киршанская
Да ведь у нас больше нет неприложных правил - что такое хорошо, и что такое плохо. Можно всё и с любым цинизмом.. Только вот справедливости нет по-прежнему. Одним фронт, присяга, увечья и смерти. А другим - вот это. Эдак мы далеко не уедем.
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6 час.
star
А я обращаюсь к Президенту-Вы Владимир Владимирович сказали,что у нас не будет 37года.Тогда ,как остановить всю эту грязь на ТВ.в интернете,в театрах, высших и обычных школах, неправомерные действия чиновников,полицейских,скрытое противостояние государственных "деятелей".Россия стоит на грани катастрофы-СВО и второй фронт предателей внутри страны мы не выдержим.Я за чистки !!!Пора настала.если не мы их,то они нас
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2 час.
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