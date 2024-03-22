Облигации юаня рассматриваются международными инвесторами в качестве потенциального залога

Финансовые власти материкового Китая и Гонконга рассматривают возможность оказания помощи международным инвесторам в использовании своих облигаций в юанях в качестве залога для других продуктов, связанных с активами, номинированными в юанях, для дальнейшего содействия финансовой открытости.
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