Песков: военный аспект стал неотъемлемой частью рабочего дня Путина

Президент России Владимир Путин — «трудоголик с насыщенным графиком». Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что один из неотъемлемых кусков рабочего времени президента — военный аспект.
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