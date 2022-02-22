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Захарова: в решении России признать суверенитет ЛНР и ДНР нет эмоций, но Запад лишен понимания сути вопроса

Захарова: в решении России признать суверенитет ЛНР и ДНР нет эмоций, но Запад лишен понимания сути вопроса

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во вторник заявила, что в решении России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик нет эмоций.

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