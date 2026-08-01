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Второй брак после громких романов: Нино Нинидзе выходит замуж за актера Михаила Кремера

Второй брак после громких романов: Нино Нинидзе выходит замуж за актера Михаила Кремера

Актриса Нино Нинидзе готовится ко второму браку. За плечами дочери знаменитой советской актрисы Ии Нинидзе — громкие романы и развод с Кириллом Плетневым.

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