Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Что - то про зачинщицу вечеринки  Собчак мало пишут.  что думает о ней Песков мы догадываемся. а что думает  о ней Пу...Baza: снимки с по...
  • saniya
    Извинился Киркоров, 5 минут якобы был, а костюм надел в соответствии дресс коду. По видии не похоже, что случайно поп...Baza: снимки с по...
  • Лидия Курзаева
    Хочется верить, что Путин  вникнет в эту историю  и  серьёзно накажет всех этих моральных уродов, чтобы и другим не п...Baza: снимки с по...

Сибирякам рассказали, чем будут кормить заключенных на Новый год и Рождество

Сибирякам рассказали, чем будут кормить заключенных на Новый год и Рождество

Зразы, биточки, салаты, пельмени и многое другое Праздничное меню для заключенных, отбывающих наказание в Кемеровской области, будет не хуже, чем в домах многих россиян, пишет "Сибдепо" со ссылкой на региональную ФСИН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх