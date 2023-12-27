Сибирякам рассказали, чем будут кормить заключенных на Новый год и Рождество

Зразы, биточки, салаты, пельмени и многое другое Праздничное меню для заключенных, отбывающих наказание в Кемеровской области, будет не хуже, чем в домах многих россиян, пишет "Сибдепо" со ссылкой на региональную ФСИН.
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