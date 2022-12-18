«В «Рейнджерс» дали тест на 150 вопросов. И все – не о хоккее». Колосов об интервью перед драфтом НХЛ

Вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов рассказал о необычных вопросах от клубов НХЛ.  – Поддерживаете связь с «Филадельфией», которая выбрала вас на драфте? – Только через агента.

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