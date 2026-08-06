В Госдуме сравнили санкции Лондона против российских банков с лаем собак

Расширение Лондоном антироссийского санкционного списка и включение в него ряда отечественных банков не отразится на их работе и экономике РФ, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого цитирует ТАСС.
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