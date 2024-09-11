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Калужские новости

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Два человека пострадали в жесткой аварии с тонаром в Калужской области

Два человека пострадали в жесткой аварии с тонаром в Калужской области

Серьезная авария произошла 10 сентября в Жуковском районе. Там столкнулась легковушка и тонар, в результате чего водителя первого транспортного средства пришлось деблокировать спасателямСерьезная авария произошла 10 сентября в Жуковском районе.

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