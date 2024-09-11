Два человека пострадали в жесткой аварии с тонаром в Калужской области

Серьезная авария произошла 10 сентября в Жуковском районе. Там столкнулась легковушка и тонар, в результате чего водителя первого транспортного средства пришлось деблокировать спасателямСерьезная авария произошла 10 сентября в Жуковском районе.
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