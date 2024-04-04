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Захарова: НАТО провалилась по всем направлениям после холодной войны

После окончания холодной войны НАТО провалилась по всем направлениям деятельности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии, посвященном 75-летию Североатлантического альянса.

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