Захарова: НАТО провалилась по всем направлениям после холодной войны

После окончания холодной войны НАТО провалилась по всем направлениям деятельности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии, посвященном 75-летию Североатлантического альянса.
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