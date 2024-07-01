В Кемерове задержали мужчину, который изнасиловал на улице женщину

Как отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 29 июня сообщили, что ведомство возбудило уголовное дело о совершении преступлений сексуального характера в отношении двух женщин.
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