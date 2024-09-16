В России создали сверхтонкий оптический кабель, без которого не обойдется ни авиация, ни флот

Двигатели, самолеты, космические корабли и ракеты, подводные лодки, роботизированные станки и еще многое другое – все это не обойдется без такой, казалось бы, простой вещи, как кабели специального назначения.
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