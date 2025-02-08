МИД Ирана: оснований для обсуждения ядерной сделки до снятия санкций нет

Переговоры о согласовании новой ядерной сделки Ирана с западными странами не целесообразны до снятия экономических санкций с Ирана, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 8 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.
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