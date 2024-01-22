О мерах безопасного использования пластиковых карт рассказали в полиции Уссурийска

В последнее время наблюдается рост числа мошенничеств с пластиковыми картами. Для того, чтобы обезопасить Ваш счет от преступных посягательств, необходимо знать и выполнять простые правила, озвученные ИА UssurMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.