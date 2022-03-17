В Дагестане в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» представителями межведомственной рабочей группы проведены лекции о вреде наркотиков

Общероссийская акция проходит ежегодно в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организации работы по приему оперативной информации на телефоны доверия, оказанию квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей.
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