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«Альпин» согласилась досрочно освободить Пиастри от обязательств – он сможет выступить за «Макларен» на тестах в Абу-Даби

Команды «Альпин» согласилась досрочно освободить Оскара Пиастри о его контрактных обязательств. Благодаря этому австралийский гонщик может официально начинать работу в «Макларене».

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