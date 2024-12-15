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«В наших окопах громко будут говорить о предательстве»: «Нас кинут через болт» — России готовят смертельный приговор, мнение военкора: Карта боевых действий на Украине, Конец СВО, к утру 15.12.24 г.

«В наших окопах громко будут говорить о предательстве»: «Нас кинут через болт» — России готовят смертельный приговор, мнение военкора: Карта боевых действий на Украине, Конец СВО, к утру 15.12.24 г.

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