Блинкен понадеялся, что ХАМАС положительно ответит на предложение о перемирии

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен выразил надежду на то, что палестинское исламистское движение ХАМАС положительно ответит на предложение о перемирии в секторе Газа и обмене заложниками.
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