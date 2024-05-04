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Блинкен понадеялся, что ХАМАС положительно ответит на предложение о перемирии

Блинкен понадеялся, что ХАМАС положительно ответит на предложение о перемирии

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен выразил надежду на то, что палестинское исламистское движение ХАМАС положительно ответит на предложение о перемирии в секторе Газа и обмене заложниками.

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